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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusuna 21 yıl hapis
16 Haziran 2023 Cuma 12:51:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 12:51:00

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'ya 21 yıl hapis

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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapse mahkum edildi.

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Etiketler : fetö orhan inandı hapis
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