FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılan FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkındaki hükmün gerekçeli kararında, sanığın darbe girişiminden sonra Kırgızistan'da topladığı paralarla örgütün üst düzey yöneticilerine maddi yardım yaptığı, kalacak yer ayarladığı, ülkeye girmede ve ülkeden ayrılmada yardımcı olduğu, vatandaşlık ve pasaport alınmasında etkin rol oynadığı belirtildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nesrin Şener ile üye hakimler Miyase Gümüş Uysal ve Buse Güney imzasını taşıyan gerekçeli kararda, İnandı'nın FETÖ yapılanmasına 1985'te katıldığı ve örgüt içerisinde "Bilal" kod adını kullandığı kaydedildi.

Kararda, İnandı'nın FETÖ hiyerarşisinde çeşitli görevler aldığı, bağlılığını sürdürerek Türkiye'de 1993-1995 yılları arasında örgüte bağlı eğitim kurumlarında yöneticilik yaptığı anlatıldı.

İnandı'nın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u "613 id numarası" ve "111999 kullanıcı adı" ile kullandığı ve program üzerinden 13 arama gerçekleştirdiği belirtilen kararda, sanığın programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı, 1206 mail gönderdiği ve aldığı, 17 arkadaş eklediği belirtildi.

İnandı'nın FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla 1995'te Kırgızistan'a gittiği Sebat Eğitim Kurumları AŞ'de (2018 yılı sonrasında Sapat Eğitim Kurumları olarak ismi değişen) genel müdür yardımcısı, 1998-2001 yılları arası yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptığı, 2001 yılından itibaren yakalandığı tarihe kadar da yönetim kurulu başkanlığını yaptığı belirtilen kararda, sanığın darbe girişimine kadar "ülke imamı" olarak örgütün Kırgızistan yapılanmasını ve koordinesini sağladığı vurgulandı.

Darbe girişiminin ardından İnandı'nın Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan "ülke imamlarından" sorumlu olarak "Orta Asya imamlığı" görevini üstlendiği anlatılan gerekçeli kararda, bu görevin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt elebaşı Gülen'in yanındaki "istişare heyeti" içerisinde bulunan Naci Tosun ve Ali Ursavaş tarafından tevdi edildiği, Orta Asya mesulü olarak Polonya'da örgütsel toplantılar düzenlediği, 2021'de Amerika'ya örgüt liderinin yanına giderek bir hafta kaldığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda, İnandı'nın darbe girişimi sonrasında Kırgızistan'da topladığı paralarla örgütün üst düzey yöneticilerine maddi yardım yaptığı, kalacak yer ayarladığı, ülkeye girmede ve ülkeden ayrılmada yardımcı olduğu, vatandaşlık ve pasaport alınmasında etkin rol oynadığı belirtildi.

"FETÖ'NÜN KIRGIZİSTAN DEVLET KADEMELERİNE YERLEŞMESİNDE ROL OYNADI"



Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yeniden yapılandırılmasında İnandı'nın önemli bir rol üstlendiği belirtilen gerekçeli kararda, şunlar anlatıldı:

"Sanığın 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki örgüt lideri Gülen'in kampındaki yurt dışı koordinatörü Ali Ursavaş isimli üst düzey örgüt mensubu tarafından organize edilen Kazakistan ülke imamı Mesut Ata, Tacikistan ülke imamı Sabahattin Günay ile örgütün toparlanmasına ve yeni tedbirlerin uygulanmasına yönelik kararların alındığı toplantıya katıldığı, toplantıda alınan kararların Kırgızistan da birebir uygulandığı tespit edilmiştir. İnandı'nın Kırgızistan'da siyasi olarak bağlantılar kurduğu ve örgütün Türkiye yapılanmasında olduğu gibi Kırgızistan yapılanmasında da devlet kademelerine yerleşmesinde rol oynadığı, FETÖ'ye üyeler kazandırmak amacıyla örgüte ait eğitim kurumu olan Sebat Eğitim Kurumlarına bağlı olan birçok okulun açılışında da görev aldığı belirlenmiştir.

İnandı'nın Orta Asya'daki FETÖ üyelerine örgütün amaçları ve hedefleri doğrultusunda örgütsel talimatlar verdiği, örgütün amacı doğrultusunda yaşamını sürdürdüğü, silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği, örgütle organik bağ kurduğu, örgüt adına yapılan faaliyetlerde aktif olarak rol aldığı, örgüt üyelerine hedef tayin ettiği, bu şekilde sanığın hiyerarşik olarak örgüt üyelerinin üzerinde bulunduğu geniş bir alanda iş bölümü yapabildiği tespit edilmiştir. Sanığın örgütsel faaliyetleri denetleyebildiği, emir ve direktif verebildiği, sanığın bu eylemlerinin örgüt üyeliği suçu boyutunu aştığı ve örgüt yöneticiliği suçunun sübutuna delil niteliğindeki örgütsel eylemlerde bulunduğu, anlaşıldığından 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DAVA SÜRECİ



MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz 2022'de adli makamlara teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Haziran'da İnandı hakkındaki kararını açıkladı. Buna göre İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında takdiri indirim yapılmayan sanığın, tutukluluğunun devamına hükmedildi.