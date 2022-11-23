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23 Kasım 2022 Çarşamba 16:44:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 16:44:00

FETÖ'nün 'mülkiye' yapılanması davası yeniden karara bağlandı

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın beraat etti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yusuf Yavaşcan ve sanıkların avukatları katıldı.

Sanıklar Fatih Şahin ve Murteza Balcı'nın avukatı, müvekkillerinin Kovid-19 şüphesi altında olduğunu ve kendilerinin mahkemeye gelip savunma yapmak istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Şahin ve Balcı hakkında yeni bir iddianame hazırlanmış olması ve diğer sanıklar bakımından yargılamanın geldiği aşama nedeniyle bu iki sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan'ın, üzerlerine atılı eylemi işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Heyet, sanık Yusuf Yavaşcan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan'a verilen beraat kararı doğrultusunda, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tazminat haklarının bulunduğunun ihtar edilmesi kararlaştırıldı.

Sanıkların suç tarihinde kamu görevlisi oldukları hatırlatılarak, kararın bir örneğinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince son çalıştıkları kamu kurumuna gönderilmesine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti bazı sanıkların beraatine hükmederken, bazıları hakkında hapis cezası vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararı üzerinde yaptığı incelemede, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murteza Balcı, Yusuf Yavaşcan, Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezasının onanmasının ardından avukatlarıyla Edirne Adliyesine giderek teslim olmuştu. Mutlu, infaz işlemlerinin ardından tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine götürülmüş, bir süre sonra tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi dosya üzerinde yaptığı incelemede, sanık Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen cezayı onamıştı.

Hüseyin Avni Mutlu yönünden değerlendirmeye yer verilen ilamda, sanığın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile telefonla 2012 yılı itibariyle görüşmesinin, belirtilen tarihlerde silahlı terör örgütünün kamuoyunca cemaat olarak bilinmesi ve sanığın savunmasının aksini ispatlayacak herhangi bir delilin bulunmadığı aktarılmıştı.

İlamda, Hüseyin Çapkın ile ilgili olarak ise sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" kapsamında herhangi bir faaliyetinin tespit edilmediği, bu suçtan beraatına karar verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verildiği belirtilmişti.

Yargıtay, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Necmettin Kalkan, Fatih Şahin, Nurullah Çakır, Murteza Balcı ve Yusuf Yavaşcan hakkında verilen hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Etiketler : fetullahçı terör örgütü fetö mülkiye yapılanması
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