FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
03 Ekim 2023 Salı 08:52:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 08:52:00
FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına darbe!
Son Dakika Haberleri.. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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