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FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına darbe!
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03 Ekim 2023 Salı 08:52:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 08:52:00

FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına darbe!

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Son Dakika Haberleri.. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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