FETÖ'nün kara para aklayan üyesi yakalandı

Denizli'de son 1 haftada FETÖ'ye yönelik yapılan çalışmalar açıklandı. Bu çerçevede ekipler, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aktif askeri personeli yakalandı. Yakalanan kişi hakkında işlem yapıldı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde üye suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç memur ise yakalandıktan sonra tutuklandı.

Aynı zamanda "Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama" faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde örgüte kaynak finans sağladığı ve yasa dışı yollardan para gönderdiği tespit edilen Suriye uyruklu kişi, gerçekleşen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.