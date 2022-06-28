VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulundu
Binaların yıkılmasına ilişkin yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek
FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi
AB, Rusya'nın Ukrayna'da alışveriş merkezine yönelik saldırısını kınadı
İran'ın Kazvin eyaletinde tahıl rekoltesi ciddi oranda düştü
Cezayir çöllerinden Fransız sömürgeciliğine karşı yükselen folklorik direniş: Barut Dansı
Kapadokya Kurban Bayramı tatilinin gözde destinasyonlarından biri olacak
Ayçiçeğinin gelişimi Edirne'de verim ve rekolte beklentisini artırdı
Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi
Motokrosçu kardeşler, aynı şampiyonalarda başarılı olmak için gaza basıyor
Gaziantep FK, yeni sezonda daha mücadeleci bir takım olacak
Milli boksör Şennur Demir, kariyerine Avrupa şampiyonluğuyla veda etmek istiyor
Bulgaristan'da gensoruyla düşen hükümet ve erken seçim beklentisi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynadı
"Hudut kartalları" sınır güvenliğini sağlıyor
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: İkili görüşmem mümkün değil!
Cüneyt Arkın'ın vefatı sonra siyasilerden peş peşe mesajlar
PKK operasyonunda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı hakkında şok detay!
Rusya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı!
Devlet Bahçeli'nden dikkat çeken 'idam' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerinin ardından açıklamala...
"Demir yumruk" operasyonu! 250 gözaltı
Akıllara Durgunluk Getiren Dolandırıcılık!
28 Haziran 2022 Salı 13:14:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 13:14:00

FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin müsaderesini kararlaştırdı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müdahil Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) avukatları ile müsaderesi talep edilen müflis (iflas etmiş) Asya Katılım Bankası AŞ avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının dilekçelerini sunduğunu belirterek kararını açıkladı.

Kararda, iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Asya Katılım Bankası AŞ'nin TMSF'ye devredilen tüm mal varlığıyla, bu mal varlığı üzerinden bankacılık faaliyeti kapsamında elde edilmiş tüm gelirlerin müsaderesine ilişkin koşulların oluştuğu kaydedildi.

Mahkeme, Asya Katılım Bankası AŞ'nin üçüncü şahıs alacaklarının korunması hususları saklı kalmak kaydıyla tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin müsaderesine karar verdi.

Etiketler : İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Asya Katılım Bankası AŞ TMSF
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Sıla, Times Meydanı'nda

Sıla, Times Meydanı'nda
Kendini işe verdi

Kendini işe verdi
Dijitalde ilk başarı

Dijitalde ilk başarı
Otobüste kopuyoruz

Otobüste kopuyoruz
500 bin liralık çocuk odası

500 bin liralık çocuk odası
Prenses gibi yetiştirildim

Prenses gibi yetiştirildim
5 milyonluk anlaşma

5 milyonluk anlaşma
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX