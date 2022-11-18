FETÖ'nün kamudaki mahrem yapılanmasına ilişkin 19 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Başkent'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamudaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu karar üzerine çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon yapan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 19'unu yakaladı.
Soruşturmada, haklarında örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel telefon irtibatı ve örgüte üyelik ile iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan şüphelilerden 15'inin halen kamuda görevli olduğu, 9'unun ise daha önce ihraç edildiği belirtildi.
Operasyonun, 18 Ekim'de başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nun devamı niteliğinde olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığınca yürütüldüğü öğrenildi.
- Gazze'deki yangın için taziye mesajı
- Putin ile görüştü... "Teknik, hukuki, ticari değerlendirme yapılacak"
- Avrupa'da ailesi olmayan binlerce sığınmacı çocuk insan tacirlerinin eline düşüyor
- "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu
- Beyoğlu bombacısı saldırıdan 9 gün önce keşif yapmış
- İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kaynaklı olduğunu açıkladı