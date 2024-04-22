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22 Nisan 2024 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 09:30:00

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına soruşturma: 16 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "güncel finans yapılanmasına" yönelik iki soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği aktarıldı.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı fetullahçı terör örgütü soruşturma gözaltı
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