FETÖ'nün futbol yapılanmasına operasyon! Zafer Biryol yakalandı

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20 Ekim 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 11:00:00

FETÖ'den aranan Zafer Biryol İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Zafer Biryol, ekipler tarafından yürütülen titiz takibin ardından Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Biyol'un, Bylock kullanıcısı olduğu, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirlendi. 2006 yılında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği tespit edildi.

FETÖ üyesi futbolcu Büyükçekmece'de gözaltına alındı

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ'nün futbol yapılanmasında yer alan ve hakkında yakalama kararı olan Zafer Biryol'a yönelik çalışmalarını genişletti. Adres belirlendi, ardından operasyon için düğmeye basıldı. Biryol, Büyükçekmece'de gözaltına alındı.

Biryol'un Terör örgütünün sözde toplantılarında yer aldığı da öğrenildi. 2012-2014 yılları arasında Küçükçekmece Beşyol'da FETÖ adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği de dosyada yer aldı.

Etiketler : Fetullah Gülen FETÖ üyesi Zafer Biryol
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