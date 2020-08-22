FETÖ'nün firari spikeri Erkan Akkuş yakalandı

FETÖ'nün firari spikeri Erkan Akkuş Kocaeli'nde yakalandı
Kaynak: DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) medya yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Kocaeli'de babasının evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş'un Derince ilçesinde olduğunu belirledi. Önceki gün operasyon düzenleyen ekipler, Akkuş'u, gizlendiği babasına ait evde yakaladı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İstanbul'da cezaevine sevk edildiği belirtildi.
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