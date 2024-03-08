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08 Mart 2024 Cuma 09:05:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 09:05:00

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı fetö soruşturma gözaltı
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