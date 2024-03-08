FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.
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- FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 gözaltı kararı