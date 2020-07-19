19 Temmuz 2020 Pazar 12:14:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 12:24:00
FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
Mersin'de aralarında Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Baransu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin'de aralarında Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanıklı FETÖ davasında karar çıktı. Baransu 3 suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
- Van Gölü'nde batan teknede ölü sayısı 56'ya yükseldi
- İBB'deki milyonluk rant AK Parti tarafından kesildi
- FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
- Ermenistan'ın saldırısının arkasında "ABD-RUSYA planı" çıktı
- İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
- Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu şehitlik müzeler ve anıtlarda yaşatılıyor