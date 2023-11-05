Terörist Enes Kanter, Yahudi okuluna yaptığı destek ziyaretine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
FETÖ'den İsrail'e destek ziyareti: Terörist Enes Kanter, Yahudi okulunda
İşgalci İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar sürerken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, ABD'deki bir Yahudi okulunu ziyaret etti.
İşgalci İsrail Gazze'de binlerce çocuğundan içinde olduğu sivil katliamlarına aralıksız devam ediyor.
İsrail'in soykırıma varan saldırılarına Batı'nın sessiz kalması ve İsrail ile birlik mesajları vermesi tepkilere neden oldu.
FETÖ ÜYESİ KANTER'DEN İSRAİL'E DESTEK ZİYARETİ
İsrail'in işgal politikasına tam destek veren ABD'de yaşayan FETÖ üyesi ve FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, öldürülen Filistinli çocuklara sesini çıkartmazken Yahudi okuluna destek ziyaretinde bulundu.
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