FETÖ'den İsrail'e destek ziyareti: Terörist Enes Kanter, Yahudi okulunda

İşgalci İsrail Gazze'de binlerce çocuğundan içinde olduğu sivil katliamlarına aralıksız devam ediyor.

İsrail'in soykırıma varan saldırılarına Batı'nın sessiz kalması ve İsrail ile birlik mesajları vermesi tepkilere neden oldu.

FETÖ ÜYESİ KANTER'DEN İSRAİL'E DESTEK ZİYARETİ

İsrail'in işgal politikasına tam destek veren ABD'de yaşayan FETÖ üyesi ve FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, öldürülen Filistinli çocuklara sesini çıkartmazken Yahudi okuluna destek ziyaretinde bulundu.