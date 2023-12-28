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FETÖ'den aranan ihraç kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı
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28 Aralık 2023 Perşembe 00:10:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 00:10:00

FETÖ'den aranan ihraç kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı

Kaynak: İHA

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışma sonucu 4 yıldır firari durumda olan ihraç kurmay binbaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan ve 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : Kocaeli Emniyet FETÖ/PDY operasyonu firari yakalama
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