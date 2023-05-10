VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, cinsel istismardan suçlu bulundu
Enflasyon ne zaman tek haneye düşer? Bakan Nebati açıkladı
Mısır'dan dikkat çeken Suriye çıkışı!
‘Hatıran Yeter' diyecekler
Seninle her şeye varım
Hindistan'da tutkusunu anlattı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:42:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:42:00

FETÖ'cülere umut dağıttı

ABONE OL

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'da düzenlediği mitingde konuştu. KHK'lılarla ilgili bir pankart gören Kılıçdaorğlu, "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak." dedi. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara 'bahar' vaadine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerine 4 gün kala, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile olan bağlantıları nedeniyle görevden alınan KHK'lılara sahip çıktı.

Sakarya'daki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak." dedi.

AK PARTİLİ ÖZALAN'DAN TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara olan vaadine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Partili Özalan, şu ifadeleri kullandı:

"Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı. Terör nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara baharı ve barışı getirecekmiş. Yeniden devlete sızdırmak için söz veriyor. 7'li koalisyon, Türkiye'yi mahvetme projesidir!"

FİRARİ FETÖ'CÜLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından pek çok firari FETÖ'cüden ve terör örgütü PKK elebaşlarından tebrik ve destek mesajları gelmişti.

Terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a ve Gezi Parkı favasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala için özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu, FETÖ bağlantıları nedeniyle görevden alınan KHK'lıları da es geçmedi.

Etiketler : 14 Mayıs Pazar günü AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan KHK Gezi Parkı
Aile keyfi

Aile keyfi
Komiser Esra geliyor

Komiser Esra geliyor
"Türk dizileriyle gurur duydum"

"Türk dizileriyle gurur duydum"
Hastalar için söyledi

Hastalar için söyledi
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Güldür Güldür'de bebek heyecanı

Güldür Güldür'de bebek heyecanı
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX