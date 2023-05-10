FETÖ'cülere umut dağıttı

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerine 4 gün kala, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile olan bağlantıları nedeniyle görevden alınan KHK'lılara sahip çıktı.

Sakarya'daki mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "KHK'lılar güneşli günleri istiyor. Onlara barışı ve baharı getireceğim. Hem güneşi, hem baharı hem çiçekleri olacak." dedi.

AK PARTİLİ ÖZALAN'DAN TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara olan vaadine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Partili Özalan, şu ifadeleri kullandı:

"Kandil'deki terörist elebaşlarının destek açıkladığı Kemal Kılıçdaroğlu, Pensilvanya'ya da selam çaktı. Terör nedeniyle kamudan atılan KHK'lılara baharı ve barışı getirecekmiş. Yeniden devlete sızdırmak için söz veriyor. 7'li koalisyon, Türkiye'yi mahvetme projesidir!"

FİRARİ FETÖ'CÜLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından pek çok firari FETÖ'cüden ve terör örgütü PKK elebaşlarından tebrik ve destek mesajları gelmişti.

Terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a ve Gezi Parkı favasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala için özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu, FETÖ bağlantıları nedeniyle görevden alınan KHK'lıları da es geçmedi.