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FETÖ'cüler kaçarken yakalandı
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18 Ocak 2024 Perşembe 08:21:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 08:21:00

FETÖ'cüler kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne'de eski emniyet müdürleri yasa dışı yolardan Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi Alibey köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan grup tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin kimlik tespitinde FETÖ üyesi olma suçundan aranan ihraç emniyet müdürleri olduğu belirlendi.

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : fetö yunanistan polis
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