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30 Ocak 2024 Salı 10:36:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 10:36:00

FETÖ'cü yüzbaşıya 6 yıl hapis cezası

Kaynak: AA

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Adana'da FETÖ sanığı eski yüzbaşı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski yüzbaşı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık H.E.P. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer aldığını ve hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık H.E.P. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mütalaadaki hususları reddediyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Etiketler : adana fetö yüzbaşı
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