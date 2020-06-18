FETÖ'cü tuğgenerale ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde yer alan eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bal, hain darbe girişiminin başarılı olması halinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olma hayali kuruyordu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan davada, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinin Faruk Bal hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bal'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Bal'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirtilen kararda, 11 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasında haberleşmeyi sağlayan araçların yayın akışının kesilmesi halinde darbeciler tarafından haberleşmek amacıyla kullanılması için kendi birliğinde ihtiyaç olmadığı halde 190 GPS özellikli telsiz talebinde bulunduğu, sanığın bu telsizleri darbecilere tahsis ettiği vurgulandı.
SÖZDE "YURTTA SULH KONSEYİ" ATAMA LİSTESİNDEYDİ
Faruk Bal'ın, sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirildiği aktarılan kararda, sanığın bu amaçla darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da askeri teamüllere aykırı olarak Ankara'ya geldiği kaydedildi.
Kararda, Bal hakkındaki hükümde bir isabetsizlik görülmediğine işaret edildi.
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