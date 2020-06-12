FETÖ'cü teröristlerin yaptığı usulsüzlükler ifadelere yansıdı

İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren bir astsubay, girdiği mülakattaki usulsüzlüklere dair önemli bilgiler verdi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2004-2016 yıllarında İzmir'deki sınavlarda yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalara göre, 2004-2016 yıllarında İzmir'deki sınavlarda FETÖ mensuplarınca mülakat aday numarasının şifrelenip, bu şifre üzerinden terör örgütü mensuplarına aday numarasının verilerek mülakatlarda başarılı sayılması suretiyle usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2005, 2011 ve 2012'de yapılan mülakat sınavlarında aday numaralarının bazı haneleri toplandığında belli sonuçlar verecek şekilde şifreleme yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.C.K, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiği ifadesinde, dershaneye gittiği sırada örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle askeri okullara hazırlandığını, bu süreçte kendisine sürekli spor yapması ve askeri okula gidildiğinde göz ile namaz kılması yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirtti.

A.C.K, örgüt evinde ilk defa gördüğü bir kişinin mülakatta yapılması gerekenleri anlattığına dikkati çekerek, "Bana sorulara saygın ve duraksamadan cevap vermem gerektiğini, kitap okuduğumu söylemem gerektiğini öğrettiler. Bu mülakat sonrasında bana 'İnşallah kazanacaksın, siz mülakata gittiğiniz tarihte umreye gideceğiz, umrede size dua edeceğiz.' dedi." ifadelerini kullandı.

"İSTİKLAL MARŞI'NIN KAÇ MISRA OLDUĞU SORUSUNU YANLIŞ CEVAPLADIM"



A.C.K, 2012 yılında üniversite sınavının ardından girdiği Hava Astsubay Okulunun mülakatına ilişkin şunları anlattı:

"Mülakata kapri şortla gittim. Sözlü mülakata girdiğimde elim kolum titredi, oturmamı söylediler ve oturdum. İstiklal Marşı'nın kaç mısra olduğunu sordular ve yanlış cevapladım. Odadan çıktım, 5 dakika sonra yemeğe giderken askeri okulda okuyan adını bilmediğim biri, 'Kimseye söylemeyin siz kazandınız.' dedi. Yemek yedikten sonra nihai kurula gittik. Nihai kurulda 3-4 komutan vardı ve genel sorular soruyordu. Herkese sorular sordular ve bana sıra geldiğinde soru sormadılar. Asil olarak seçildikten sonra okula başlamadan önce 2012 yılı içerisinde ağustos aylarında beni İsmail kod isimli şahıs, ankesör üzerinden aradı ve Mücahit kod isimli şahsın evinde buluşacağımızı söyledi. Sınavı nasıl kazandığımla ilgili samimi beyanda bulundum."

"ASKERİ HİYERARŞİYE AYKIRI OLARAK MÜLAKAT"



A.C.K. hakkında yapılan tespitlerde ise "avantajlı kodlamaya uygun şekilde sınavı kazandığı, teknik bilirkişi raporuyla tespit edilen ve kendisine sorulan soruları bilmemesine, yine askeri hiyerarşiye aykırı olarak mülakata kapri şortla gitmesine rağmen mülakatta başarılı sayılmasının kodlama olgusu dışında açıklanamayacağı, açıklanan bu ifadenin avantajlı kodlamaya uygun şekilde sınavı kazanan şüphelilerin örgütsel durumlarını ortaya koyduğu" bilgileri yer aldı.

Askeri sınavlarda yapılan usulsüzlüklere ilişkin "Hançer" kod adıyla ifade veren kişi ise girdiği askeri lise sınavında çıkan soruların yaklaşık yüzde 70'inin daha önce kendisine çalıştırılan sorulardan olduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri personel temin merkezine 2009'da atamasının yapıldığını ve bu yapılanmaya mensup sözleşmeli muvazzaf subay, astsubay ve sivil memur olacak kişilerin alımları yönünde isim listeleri verildiğini anlatan "Hançer", isim listelerinin kodlu aday numarası şeklinde geldiğini ifade etti.

"ADAY NUMARALARI 6 RAKAM VE TOPLAMI 21 İSE FETÖ'CÜ"



"Hançer", kodların anlamının her seferinde değişken olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Mesela listeler verilirken gizliliğe dikkat açısından aday numarasının son 2 numarasının toplamı çift olan kişilerin FETÖ mensubu olduğu, aday numarasının son 2rakamının toplamı tek olan şahısların ise alınmasının uygun olabileceği şeklinde şifrelendirmeler yapılıyordu. Aday numaraları 6 rakamdan oluşuyorsa toplamı 21 çıkıyor ise bunların FETÖ'cü olduğu ve alınması gerektiği, 25 ise kesinlikle alınmaması gerektiği eğer bu rakamlar arasında veya dışında herhangi bir numara ise 'arada bir aday' olduğu ve 'ister alın ister almayın' şeklinde şifrelenmek suretiyle iletiliyordu. Bu şekilde uygulanan metot ile alım yapmamız istenirdi."

Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli 26 ilde 9 Haziran'da operasyon düzenlenmiş, gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 160'ı yakalanmıştı.