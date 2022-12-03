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03 Aralık 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 09:00:00

FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Firari FETÖ'cü Önder Aytaç; MHP'li vekiller, Cübbeli Ahmet Hoca ve Deniz Baykal'a kaset kumpaslarını örgüt yöneticileri Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak'ın organize ettiğini söyledi.

FETÖ firarilerinden eski Polis Akademisi öğretim üyesi firari Önder Aytaç, örgütün kasetlerle siyaseti dizayn ettiğine yönelik itirafta bulundu. Twitter'da Mustafa Yeşil ve Mustafa Özcan'a bağlı örgüt üyeleriyle birbirine giren Önder Aytaç, MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpaslarını kuranın FETÖ olduğunu söyledi. Bu iddia ilk kez bir FETÖ'cü tarafından kabullenilerek dile getirildi.

'YEŞİL VE ALSANCAK ÇETESİ YAPTI'

Aytaç, "Ve çok üzgünüm bunu söylerken ama MHP milletvekillerinin kasetlerini de, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kasetlerini de, Kemalettin Özdemir'in ve Deniz Baykal'ın kasetlerini de ortaya saçan asla ve asla cemaat değil ama cemaatin içinde odaklanmış ve 'menfi mesulleri'ni idare eden ve yönlendiren derin pisliklerle ilişki içinde olan Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak çetesidir" diye yazdı.

SUİKAST EMRİNİ O VERDİ

Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın bahsettiği Temel Alsancak, FETÖ'nün emniyet imamı olarak görev yapıyordu. Örgütün Türkiye imamı olan Mustafa Özcan'ın adı ise en son Necip Hablemit-oğlu suikastı iddianamesinde 'cinayet emrini veren kişi' olarak geçti. Mustafa Yeşil de örgütün önemli kurumlarından biri olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın başkanlığını yürütüyordu.

Etiketler : önder aytaç fetö kumpas itiraf
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