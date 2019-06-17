FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında kendisine yöneltilen FETÖ ile ilşkiniz var mı sorusuna "ilgim, temasım, alakam yok" diyerek skandal bir son dakika açıklamasında bulundu. İmamoğlu'nun bu yalanlaması, akıllara FETÖ'nün kendisine olan desteğini ve geçmişteki temasları akla getirdi.

Ekrem İmamoğlu, “Benim uzaktan yakından hiç ilgim temasım siyaset öncesi de siyaset sonrası da eleştiren bir kişiyim” yanıtını verdi.

Bu cevabın ardından İmamoğlu’nun bazı eski tweetleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir dönem Samanyolu TV’de spor yorumculuğu yapan İmamoğlu’nun geçmişte paylaştığı ve sosyal medyada dolaşan bazı tweetleri şöyle:

FETÖ'CÜLERE DESTEĞE KOŞMUŞ!



FETÖ kanallarının müdavimi Ekrem İmamoğlu, 2013 dershane krizinde de FETÖ'cülerin sesi olmuş. Ortaya çıkan yeni bulgular, İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına ve dershanelerine destek ziyaretleri gerçekleştirdiğini gösteriyor..

ARALARINDAN SU SIZMIYOR!



FETÖ kanalı STV'de yorumculuk yapan, adeta kanalın müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nun o günlerde FETÖ'cülerle arasından su sızmamış!

Gerek FETÖ gazetelerine gerek kanallarına destek ziyaretlerine koşan İmamoğlu, FETÖ'cüler tarafından "ilgi ve alaka" ile karşılanmış!

YEREL SEÇİMLERDEN SONRA İLK RÖPORTAJ YİNE FETÖ'YE!

İmamoğlu'nun FETÖ bağlantılarının derinliği her geçen gün yeni bulgularla karşımıza çıkıyor! Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını yine FETÖ'nün yayın organı ZAMAN'a vermiş!