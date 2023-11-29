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29 Kasım 2023 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 20:44:00

FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet amiri yakalandı

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Ankara'da FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet amiri Ergin Doğru tutuklandı.

Ankara'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıldır aranırken gözaltına alınan eski emniyet amiri tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve 2016'dan bu yana firari olan meslekten ihraç edilen emniyet amiri Ergin Doğru, düzenlenen operasyonla Keçiören ilçesinde yakalandı.

Operasyonel şubelerde kritik görevler yaptığı ve söz konusu terör örgütü tarafından "örgüte sadık" olarak kodlanan Doğru'nun, kripto haberleşme programı Bylock'u kullandığı, Bank Asya'da da hesaplarının olduğu belirlendi.

Yakalanmamak için fiziki görünüşünde değişiklik yaptığı tespit edilen Doğru'nun, telefon taşımadığı ve sürekli adres değiştirdiği anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğru, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : emniyet amiri Ergin Doğru FETÖ tutuklama Ankarada aranan
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