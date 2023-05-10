FETÖ tetikçileri ortalığı karıştırmaya başladı! 15 temmuz darbe taktikleri yine gün yüzüne çıktı
Hava kuvvetlerinden atılan FETÖ'cünün sahte hesapla seçim provokasyonu deşifre oldu. Twitter'da provokatif paylaşımlar yapan Nilay Yılmaz'ın, seçime sayılı günler kala sosyal medya hesapları aracılığıyla darbe olacağı, erzak stoklamak gerektiği, kan döküleceği gibi yalan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.
15 Temmuz darbe kalkışması öncesi ve sırasında örgütlü bir şekilde sokakları karıştırmaya çalışan FETÖ, şimdi de sosyal medyada seçime yönelik aynı karanlık operasyonları uygulamaya başladı.
Seçime sayılı günler kala sosyal medyada FETÖ terör örgütünün karanlık operasyonları deşifre oldu. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da sosyal medyadan insanları provoke etmeye çalışan FETÖ, yine aynı taktikleri uygulamaya koydu. Son günlerde kimliksiz sosyal medya hesapları aracılığıyla, darbe olacağı, erzak stoklamak gerektiği, kan döküleceği gibi yalan ve dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
PROVOKASYON YAPAN HESAP FETÖ'CÜ ÇIKTI
Twitter'da provokatif paylaşımlar yapan Nilay Yılmaz (@LilayZeynep) kullanıcı adlı sahte hesabın, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iken KHK ile kamudan uzaklaştırılan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan açık dava dosyası bulunan Zeynep Kül tarafından yönetildiği ortaya çıktı.
Kayseri'de bulunduğu öğrenilen Kül'ün seçimin güvenilirliğine gölge düşürmek, milletin güvenle iradesini sandığa yansıtmasına engel olmak, toplumu korku ve paniğe sürüklemek amacıyla yaptığı paylaşımlar şöyle:
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