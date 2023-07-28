FETÖ terör örgütüne üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: AA
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin adresi belirlendi.
Jandarma ekiplerince Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalanan M.E. cezaevine gönderildi.
- MB, Cumhurbaşkanı kararıyla göreve atanan yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştı
- Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz
- "Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır"
- TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz
- Bakan Fidan'dan İsveç'e net mesaj: Nihai kararı ekim ayında Meclisimiz verecek
- Başkan Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü