FETÖ terör örgütüne üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin adresi belirlendi.

Jandarma ekiplerince Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalanan M.E. cezaevine gönderildi.