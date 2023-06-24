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FETÖ şüphelisi Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı
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24 Haziran 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 14:15:00

FETÖ şüphelisi Asiye Gülen İstanbul'da yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Kaynak Holdinge bağlı şirketlerde çalışan, terör örgütüyle hareket ettiği değerlendirilen şirketlerde SGK kaydı, KHK ile kapatılan sendika üyeliği ve örgütün tepe yöneticileri Barbaros Kocakurt ile Süleyman Uysal'la irtibat kaydı bulunan, Asya Katılım Bankasına destek veren, fonlama yapan, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Işık Yayıncılık editörlerinden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in abisi Kutbettin Gülen'nin kızı Asiye Gülen'nin Esenyurt'ta bir adreste olduğunu belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada "F" serisi 1 ABD doları, 16 bin 710 ABD doları, 8 cep telefonu, 12 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda flash bellek, DVD, hard disk ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler : fetullahçı terör örgütü asiye gülen istanbul dolar
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