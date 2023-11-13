13 Kasım 2023 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 14:31:00
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: AA
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.T. ve M.T'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
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