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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
13 Kasım 2023 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 14:31:00

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Z.T. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Etiketler : edirne yunanistan fetö
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