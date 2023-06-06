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06 Haziran 2023 Salı 07:46:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 07:46:00

FETÖ operasyonunda 23 kişiye gözaltı kararı

Kaynak: AA

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İzmir merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, veri karşılaştırması neticesinde ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubu başka deliller de bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 2'sinin eski asker, 17'sinin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'inin aktif görevde polis memuru olduğu belirtildi.

Askerlerden 1'inin binbaşı, 4'ünün astsubay rütbesinde olduğu da öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Etiketler : Fetullahçı Terör Örgütü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı astsubay rütbesi
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