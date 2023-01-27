Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kamudaki gizli yapılanmasına yürüttüğü soruşturmada 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.
Şüphelilerden 4'ünün görevde bulunduğu, 6'sının ihraç edildiği, 2'sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi.
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