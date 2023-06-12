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12 Haziran 2023 Pazartesi 21:20:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 21:20:00

FETÖ, Kılıçdaroğlu'ndan umudu kesti... "Alternatifler düşünelim"

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de kaos sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açtı. Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce 'bahar' vadettiği ve 28 Mayıs sonrası Türkiye'ye dönüş planları yapan FETÖ'cüler CHP'den umudu kesti. FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'deki iç karışıklığa ilişkin yaptığı paylaşımda, "CHP kurtulmaz hocam, umutlanmayı bırakalım. CHP'yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Muhalefet aldığı yenilgiden sonra birbirine düşerken 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlerinin ve partisinin siyasetçileri tarafından hedef haline geldi.

Seçimlerden önce CHP'ye destek verdiklerini duyurup "Dönüş biletimizi aldık" paylaşımları yapan FETÖ'cüler yaşananlar sonrasında CHP'den umudunu kesti.

"UMUTLANMAYI BIRAKALIM"

FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'deki iç karışıklığa ilişkin yaptığı paylaşımda, "CHP kurtulmaz hocam, umutlanmayı bırakalım" ifadelerini kullandı.

Uslu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP'yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız."

Etiketler : FETÖ EMRE USLU KILIÇDAROĞLU
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