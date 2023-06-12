FETÖ, Kılıçdaroğlu'ndan umudu kesti... "Alternatifler düşünelim"

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Muhalefet aldığı yenilgiden sonra birbirine düşerken 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlerinin ve partisinin siyasetçileri tarafından hedef haline geldi.

Seçimlerden önce CHP'ye destek verdiklerini duyurup "Dönüş biletimizi aldık" paylaşımları yapan FETÖ'cüler yaşananlar sonrasında CHP'den umudunu kesti.

"UMUTLANMAYI BIRAKALIM"

FETÖ firarisi Emre Uslu, CHP'deki iç karışıklığa ilişkin yaptığı paylaşımda, "CHP kurtulmaz hocam, umutlanmayı bırakalım" ifadelerini kullandı.

Uslu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP kurtulmaz hocam. İmamoğlu ile de kurtulmaz, Yavaş ile de. Umutlanmayı bırakalım. Bence Özgür Özel CHP için en ideal aday. CHP'yi ulusalcılığın kollarına terk edip Türkiye için başka alternatifler düşünmek zorundayız."