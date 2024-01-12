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12 Ocak 2024 Cuma 16:35:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 16:35:00

FETÖ hükümlüsü kıskıvrak yakalandı

Kaynak: AA

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Kastamonu'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı.

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi yakalandı.

AA'da yer verilen habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan E.V. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Etiketler : Kastamonu yakalama FETÖ/PDY hükümlü kesinleşmiş hapis cezası.
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