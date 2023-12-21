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21 Aralık 2023 Perşembe 09:43:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 09:43:00

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi İzmir'de yakalandı

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İzmir'de FETÖ'ye ait örgüt evlerinde gizlendikleri belirlenen firari hükümlü ve şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç bir Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 kişi yakalandı.

İzmir'de FETÖ'ye ait örgüt evlerinde gizlendikleri belirlenen firari hükümlü ve şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç bir Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 kişi yakalandı.

Etiketler : izmir fetö hakim
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