08 Ekim 2020 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 15:14:00
FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner hücre evinde yakalandı
Son Dakika Haberleri.. FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.
- Yunan'ın provokasyonu elinde patladı! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
- MSB'den flaş Ermenistan açıklaması: Tarihine kara bir leke daha eklemektedir
- Türkiye'den Ege ve Karadeniz için 3 yeni Navtex duyurusu
- FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner hücre evinde yakalandı
- Başkan Erdoğan: işgal son bulursa sorun çözülür
- "Türkiye ile iş birliği bölgesel gücümüzü artırıyor"