FETÖ firarisi Can Dündar'ın Başkan Erdoğan hazımsızlığı! Muhalefete isyan etti
Kaynak: star.com.tr
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan seçim sonuçlarında açık ara önde olmasını hazmedemeyen FETÖ firarisi Can Dündar muhalefete isyan etti. Muhalefetin mağlubiyetiyle Türkiye'ye geri dönme hayalleri suya düşen Dündar yaptığı paylaşımda, '20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan'ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı var mı?' dedi.
eçimlerinin sona ermesiyle birlikte resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde götürüyor. Cumhur İttifak'ı ise mecliste üstünlüğü garantiledi. Yedili koalisyomım kazanması halinde Türkiye'ye dönme hayali kuran FETÖ'cüler Erdoğan'ın seçimleri açık ara önde götürmesine isyan etti. FETÖ firarisi Can Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete yüklendi.
UMUDU KALMADI İSYAN ETTİ
Yedili koalisyonun iktidara gelmesi halinde, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere verdiği sözlerden umutlanan firari Can Dündar, twitter hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete isyan etti. Dündar, "20 yıl ve bunca seçimden sonra hala Erdoğan'ı tanıyamamış, yapabileceklerini öngörememiş olmanın ve şu yaşananlara şaşırmanın affedilir yanı var mı?" ifadelerini kullandı.
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