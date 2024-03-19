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19 Mart 2024 Salı 10:56:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 10:56:00

FETÖ firarisi Boydak tutuklandı

Kaynak: AA

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Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da yakalanan, kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekiplerince yapılan ortak operasyonda, hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi Bekir Boydak'ın İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaşmış, kayyum atanan Boydak Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu üyesi Boydak'ın, Çekmeköy ilçesinde bulunan saklanabileceği bazı adreslere bu eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon ile yakalanan ve örgütü üyeliğinden "firari" olarak aranan Bekir Boydak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boydak, yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte yakalanmıştı. Boydak hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Etiketler : fetö bekir boydak operasyon
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