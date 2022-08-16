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16 Ağustos 2022 Salı 11:35:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 11:35:00

FETÖ, askeri liseye hazırladığı öğrencileri ön sağlık muayenesinden geçirmiş

Kaynak: AA

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski askeri okul öğrencisi, örgütün, mülakat öncesi eve doktor getirip kendilerini ön sağlık taramasından geçirdiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 26 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı, 10'u itirafçı oldu. İtirafçılar arasında yer alan kuzenler F.K. (23) ve Y.E.K. (24), örgütle tanışmalarını ve askeri okul sınavına girdikleri süreçte yaşadıklarını anlattı.

Dershanedeki öğretmenleri tarafından örgüt evlerine götürüldüğünü, onların da yönlendirmesiyle askeri okul sınavlarına girmeye karar verdiğini ifade eden F.K, sınava girene kadar kendisiyle "Furkan" kod adlı örgüt üyesinin ilgilendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Spor mülakatlarında nelere dikkat etmem gerektiği anlatıldı. Gittiğimiz örgüt evine doktor geldi, bizi ön sağlık muayenesinden geçirerek askerliğe engel bir durumumuzun olup olmadığına baktırdılar. Bu dönemde örgüt üyeleri temsili sözlü mülakat heyeti kurarak bizi sözlü mülakata hazırlıyorlardı. Sözlü mülakata girdiğimde kendimi nasıl tanıtmam gerektiğini, bana sorabilecekleri soruları ve yanıtlarını, bir de örgütle alakalı bir şey sorarlarsa hiç haberimiz yokmuş gibi cevap vermemizi söylediler."

Mülakatlar sonrası askeri liseye yerleştirildiğini anlatan itirafçı, bu süreçte de örgüt evlerine gidip geldiğini söyledi. "Furkan" kod adlı örgüt üyesinin "Sizi askeri liseye biz hazırladık. Bu saatten sonra bağlantımız kopamaz. Ne dersek onu yapacaksınız. Burada konuştuklarımızı hiç kimseyle paylaşmayacaksınız." dediğini aktaran F.K, kendi isteğiyle 1. sınıftayken okuldan ayrıldığını, örgütle de bir daha irtibat kurmadığını öne sürdü.

HASTANEDE CHECK-UP YAPTIRMIŞLAR

İtirafçı Y.E.K. de kuzeni F.K. ve arkadaşı M.İ.K ile aynı evde askeri okula hazırlandıklarını kaydetti. Örgüt üyelerinin kendilerini askeri okula gitmeleri için ikna ettiğini dile getiren Y.E.K, "Yusuf" kod isimli kişinin kendilerini hastaneye ve özel bir diş polikliniğine götürdüğünü ifade ederek, şunları anlattı:

"Üçümüz de check-up ve diş kontrolünden iyi bir şekilde geçtik. Devamında bizlere spor yaptırmaya başladılar. Furkan ve Ahmet kod isimli şahıslar bize spor yaptırıyordu. Örgüt üyeleri bize mülakat provası da yaptırdılar. Bu faaliyet için eve 3 şahıs geldi. Bizi bir odaya tek tek aldılar. Bu şahıslar da sanki komutan gibi davranıyorlardı hatta örgütü anımsatacak sorular sordular. Biz de örgütle hiçbir bağlantımız yokmuş gibi davranarak, 'anlamadım soruyu' şeklinde cevaplar vererek bu soruları geçiştirdik."

İtirafçı Y.E.K, 1. sınıfın sonunda 12 bin lira tazminat ödeyerek askeri okuldan ayrıldığını, örgüt üyeleriyle bir daha görüşmediğini ileri sürdü.

Etiketler : fetullahçı terör örgütü askeri lise itirafçı
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