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27 Haziran 2023 Salı 18:25:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 18:25:00

Feshane'de İmamoğlu'na 'sergi' tepkisi... "Semtimizde sapkınlık istemiyoruz"

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CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Feshane'de açtığı sergide paganizme ait figürlerin, çıplaklık içeren fotoğrafların ve LGBT propagandasını öven filmlerin gösterilmesine vatandaşlar sert tepki gösterdi. Feshane'nin önünde toplanan STK, akademisyen, sanatçı ve hukukçular, İmamoğlu'na tepki gösterdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın ise "Çocuklarınızın zarar görmesini istemiyorsanız içerideki çıplak resimlerden, satanist figürlerden dolayı lütfen burayı protesto edin" sözleriyle herkesi tepkisini göstermeye çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" adlı sergi sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyen, sanatçı ve hukukçular tarafından protesto edildi.

Feshane'nin önünde toplanan bir grup, 22 Haziran'da açılışı yapılan sergiye yönelik "Ekrem istifa" ve "Semtimizde sapkınlık istemiyoruz" sloganları attı.

Burada konuşan gazeteci Özlem Doğan, sergide pagan ritüelleri, çıplaklık içeren fotoğraflar, polis düşmanlığı yapan fotoğraflar, LGBT propagandası ve sosyalizmi öven filmler gösterildiğini söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın ise "Çocuklarınızın zarar görmesini istemiyorsanız içerideki çıplak resimlerden, satanist figürlerden dolayı lütfen burayı protesto edin" sözleriyle herkesi tepkisini göstermeye çağırdı.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, Feshane'de tarihi dokuya, milli ve manevi değerlere uygun sanatın sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, LGBT lobisinin Türkiye'yi kuşattığını ve Müslüman Türk milletine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Anayasa'nın 41'inci ve 58'inci maddelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, toplumun milli ve manevi değerlerini, aile yapısını korumak için gerekli önlemleri alma ödevini yüklediğini söyleyen avukat Yurdal Kılıçer ise bir kamu otoritesi olan İBB'nin, milletin inanç ve değerleriyle çelişen bu organizasyon ile görevini yerine getirmediğini belirtti.

Tiyatrocu Hale Canat ve Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür de serginin bir an önce kapatılmasını istedi.

"İBB'DEN TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİ ANLAMASINI BEKLİYORUZ"

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, sosyal medya hesabından "Bu şehre hizmet etme iddiasıyla yola çıkan herkesin, toplumumuzun değerlerine ve ahlaki ilkelerine saygı duymakla yükümlü olduğunu unutmaması gerekir. Artİstanbul Feshane'de açılan sergiyle ilgili, İBB'nin toplumun hassasiyetlerini anlamasını ve bu ahlaki çizginin aşılmamasını sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORTADAN BAŞLAMAK" SERGİSİ

İBB geçen hafta sergi hakkında şu ifadelere yer vermişti:

"19 Küratör ve 300 sanatçının katıldığı 'Ortadan Başlamak' adlı sergi, farklı tekniklerden ve dönemlerden 400'den fazla eserin yer aldığı, çeşitli etkinliklerle zenginleşerek Haliç kıyısında yer alan Feshane'nin açık ve kapalı alanlarına yayılıyor. Sergi, her anın bir başlangıç ihtimali olduğunu müjdeleyen umutvar bir kavramsal çerçeveye yerleşiyor. 'Ortadan başlamak' fikri çoğulluğu ve farklılığı överken, parça ve bütünü hem özerk hem bir arada tahayyül etmeyi öneriyor. Yenilenmek için uygun zamanı ve mekanı beklemenin gerekli olup olmadığını tartışıyor. Sergi, şimdi ve burada, geçmişe aynı anda açılan bir geçit oluşturuyor. Koparılıp atılanı, koptuğu yerden, yıkılanı yıkıldığı yerden şimdiden başlayarak bağlamaya; 'Toplumsalı Yeniden Toplamak' görevini sanatın araçlarıyla düşünmeye davet ediyor."

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Feshane Sergisi
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