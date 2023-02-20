‘Fenomen Civciv'le psikolojik destek
Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da, depremzedelerin yaraları devletin şefkat eliyle sarılırken, aynı zamanda bölgeye gelen gönüllüler de çocuklarla bire bir ilgileniyor.
Çadır kentler ve kapalı spor salonlarına yerleştirilen depremzedelere yönelik iyileştirici, geliştirici ve eğitsel çalışmalar sürüyor.
Kentte bulunan bir spor salonunda konaklayan çocuklar, depremde evi ve iş yeri zarar gören ve herkes tarafından tanınan Fenomen Civciv tarafından düzenlenen etkinliklerle güzel vakitler geçiriyor. Hüseyin Güler, namıdiğer 'Fenomen Civciv', çocuklardaki deprem travmasını atmaları için çaba gösterdiğini belirtti.
Hüseyin Güler, ailesini güvenli bir yere bıraktıktan sonra tekrar memleketi olan Malatya'ya geldi.