‘Fenomen Civciv'le psikolojik destek

Çadır kentler ve kapalı spor salonlarına yerleştirilen depremzedelere yönelik iyileştirici, geliştirici ve eğitsel çalışmalar sürüyor.

Kentte bulunan bir spor salonunda konaklayan çocuklar, depremde evi ve iş yeri zarar gören ve herkes tarafından tanınan Fenomen Civciv tarafından düzenlenen etkinliklerle güzel vakitler geçiriyor. Hüseyin Güler, namıdiğer 'Fenomen Civciv', çocuklardaki deprem travmasını atmaları için çaba gösterdiğini belirtti.

Hüseyin Güler, ailesini güvenli bir yere bıraktıktan sonra tekrar memleketi olan Malatya'ya geldi.