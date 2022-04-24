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24 Nisan 2022 Pazar 15:47:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:47:00

Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı

Kaynak: AA

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Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Aya Yorgi Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle gece saatlerinde başlayan programlar, sabah düzenlenen farklı bir ayinle sona erdi.

Sabah kiliseye gelen cemaat mensupları ayine katılmak için girişte uzun kuyruk oluşturdu.

Geleneksel Paskalya çöreği yapıp getiren ziyaretçiler, kilisenin girişinde mum yaktı.

Kilisenin içindeki ayini ayakta izleyen ziyaretçiler, okunan ilahiye bazı bölümlerde eşlik etti. Kadın ziyaretçiler kilisede saçlarını örttü.

Ayinin bitmesinin ardından, Patrik Bartholomeos ziyaretçilere Paskalya çöreği hediye etti.

Kırk günlük özel orucun ardından düzenlenen Paskalya etkinlikleri çerçevesinde perşembe günü de ayin düzenlenmiş, Miron yağı kutsama töreni gerçekleşmişti. Geçen yılki Paskalya ayinine koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda kişi katılmıştı.

Ukraynalılar barış için dua etti

Ukraynalılar, bayram etkinlikleri kapsamında Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan ayinde barış için dua etti.

Ayine katılan Liyna Sola, Kocaeli'nde dernekleri olduğunu, belediyenin düzenlediği organizasyonla bugünkü bayram etkinliklerine katıldıklarını söyledi.

Yanlarında Ukrayna bayrağını da getirdiğini dile getiren Sola, "Bugün çok büyük bir bayramı kutluyoruz. Bu zor dönemde hep birlikte dua etmek istedik. İlk dileğimiz barış için oldu. Hep birlikte bunu kutlamak, bu duayı yapmak çok güzel. Birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.

Ukraynalı Anna Babich, ülkesi ve tüm dünya için barış dileğinde bulunduğunu belirtti.

Babich, ayine katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugünün en iyi taraflarından biri de Ukrayna ve tüm dünya için barış temennisinde bulunarak dua etmemiz oldu. Bayraklarımızın rengi olan mavi ve sarı bir araya geldi. Savaş sırasında Ukrayna'da değildim ama ailem Kiev'de. Savaşın ortasındalar. Gelecek ay onları ziyaret etmeyi planlıyorum." diye konuştu.

"Tanıdığımız bir Türk ailenin yanında kalıyoruz"

Ocak ayından itibaren Türkiye'de kaldığını anlatan Yuliyo Yukhimik ise Paskalya'ya özel kek hazırladığını, mavi-beyaz kurdelelerle süsleyip kiliseye geldiğini söyledi.

Ukrayna'ya dönmek istediğini kaydeden Yukhimik, "Savaş maalesef devam ediyor. Dört aydır buradayım. Erkek arkadaşım da yanımda. Tanıdığımız bir Türk ailenin yanında kalıyoruz. Havalimanı kapalıydı gidemedim o yüzden şimdilik buradayım, sadece bekliyorum fakat tüm ailem Ukrayna'da." diye konuştu.

Etiketler : Ayin Patrik Bartholomeos Paskalya çöreği
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