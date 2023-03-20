Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisinin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız. Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Bandırma'daki Türkiye'nin ilk bor karbür üretim tesisinin açılışında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz" dedi. Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

KATMA DEĞERİ ARTTI

"Ülkemizin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini 300 kat artıracak tesisimizin açılışında bir aradayız. Ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır. Bor karbür, özellikle zırh alanında, savunma sanayinin vazgeçilmezidir. Tesisimizde yapılacak 1000 ton üretim iki bin kata kadar varan değer artışı sağlayacaktır."

GİZLİ-AÇIK AMBARGO

"Savunma sanayimizin ihtiyaçları başta olmak üzere gizli açık ambargoların hamle kayıplarını iyi biliyoruz. Sadece Eti Maden'de yapılan çalışmalar bile başarının konusudur. Ferrobor tesisimiz de bu sene içinde hizmete girecektir. Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız. Türkiye her gelişme ve gelişmiş ülke pazarlarına yakınlığı, insan gücü ve hammadde imkanı ile avantajlı bir yerde duruyor."

HEDEFLERİMİZE BAĞLIYIZ

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Dünyada söz sahibi ülkeler arasına giriyoruz. Tüm dünyayı saran koronavirüsten sonra asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin arasında kaldık. Depremlerde ve sellerde yitirdiğimiz canların acıları yüreğimizi yakıyor. Hayatını kaybeden tüm canlarımıza rabbim merhameti ile muamele eylesin."

KONUTLAR 1 YILDA BİTECEK

"Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız. Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak."

YILDA 1000 TON BOR ÜRETİLECEK

Toplamda tam kapasite ile çalışıldığında 279 kişinin istihdam edileceği tesiste, yılda 1000 ton bor karbür üretimi yapılacak. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor kar bür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

ÇELİK GİBİ DAYANIKLI 4'TE 1 DAHA HAFİF

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bor karbür çelik kadar dayanıklı ama onun 4'te 1'i kadar hafif. Savunma sanayii, havacılık ve diğer endüstriyel uygulamalarda yoğun kullanılan bir malzeme" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışı öncesinde açıklamalarda bulundu. Dönmez şunları söyledi: "Savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu hafif, mukavemeti yüksek ürünlere ihtiyacı var. Bor karbür çelik kadar dayanıklı ama onun 4'te 1'i kadar hafif bir malzeme. Başta savunma sanayii olmak üzere havacılık sektöründe, diğer endüstriyel uygulamalarda, elektronik sektöründe yoğun kullanılan bir malzemede bahsediyoruz."

300 KAT DEĞER ARTIŞI

"Bugün teknolojinin geldiği seviyeyi belirleyen kullanılan malzemelerle ilgili. Bugün periyodik cetveldeki tüm malzemeleri insanoğlu buldu. Yeni ürünler geliştirmeye çalışıyor, uzaya gidebiliyoruz. Bor karbürün tonu ise 35 bin dolar ila 45 bin dolar arasında değişiyor. Maden ile uç ürün arasında 300 kata varan değer artışı söz konusu."

NÜKLEER VE SAVUNMA

"Nano bor nükleer sanayide yoğun olarak kullanılıyor. Tonu 1 milyon dolarları aşabiliyor. Bunu top, tank zırhlamasında kullanabiliyoruz. Fren balatalarında kullanılabiliyor. Mukavemeti yoğun olduğu alanlarda söz konusu."

VATANDAŞI BUNLARA BIRAKMAYIZ

Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Vatandaşımızın 'Baba, bizi bunlara bırakma' ifadesi sorumluluğumuzu artırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde" dedi. Erdoğan şunları söyledi: "Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyoruz. Bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır."

GAZ BAĞLANACAK

Erdoğan şöyle devam etti: "Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Ülkemizi, taşıması-üretimi ile doğalgaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akkuyu Nükleer Santral de bunlardan biridir. Ana muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyor; arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlar atıyoruz, bunlar ise 'yaptırmayacağız' diyor. Elektrikler bunların döneminde nasıl kesiliyorsa yine aynı noktaya düşeriz."

AFETZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, Bandırma'da Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılışının ardından, Eti Maden Genel Müdürlüğünün Balıkesir'deki sosyal tesislerinde, kente getirilen depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan, bölgedeki insanlardan bir yıl müsaade istediklerini hatırlatarak, hedeflerinin süratle konutların inşasını gerçekleştirerek, depremzedeleri buralara yerleştirmek olduğunu belirtti.