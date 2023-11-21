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21 Kasım 2023 Salı 07:04:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 07:04:00

Fedakar anne azimli evlat

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Adana'da bilgisayar mühendisliği okuyan 21 yaşındaki bedensel engelli Fadime'yi annesi Elif, her gün tekerlekli sandalye ile evinden 2 kilometre uzaktaki okula götürüp kızını sınıfın kapısında bekliyor.

Engelli kızını her gün üniversiteye götürüp sınıf kapısında bekliyor.

Adana'da bilgisayar mühendisliği okuyan 21 yaşındaki bedensel engelli Fadime'yi annesi Elif Doğan, her gün tekerlekli sandalye ile evinden 2 kilometre uzaktaki okula götürüp, kızını sınıfın kapısında bekliyor.

Kızını beklerken de el örgüsü yapan anne Elif Doğan "İlkokulda öğretmen ve arkadaşları mavi kapak toplayıp kızım için tekerlekli sandalye almışlardı. Şimdi de üniversiteli oldu. Yeter ki okusun" diyor.

Etiketler : adana engelli anne
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