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14 Haziran 2023 Çarşamba 21:07:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 21:07:00

FED faizi sabit tuttu

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ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Böylece FED 15 ay sonra ilk kez faiz artışı yapmadı.

ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Böylece FED 15 ay sonra ilk kez faiz artışı yapmadı.

Etiketler : ABD FED FAİZ
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