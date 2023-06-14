14 Haziran 2023 Çarşamba 21:07:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 21:07:00
FED faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Böylece FED 15 ay sonra ilk kez faiz artışı yapmadı.
ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Böylece FED 15 ay sonra ilk kez faiz artışı yapmadı.
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