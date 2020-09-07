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07 Eylül 2020 Pazartesi 15:05:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 15:05:00

'FBI'ın gizli dosyaları sızdı' iddiası! 'Dünya dışı varlıklar insana benzer ama çok daha büyük'

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FBI'ın uçan dairelere ve yabancı varlıklardan bahseden belgeleri internet ortamında sızdırıldı. Adı açıklanmayan bir profesör tarafından kaleme alınan neredeyse 70 sayfalık raporlar, birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Raporda ayrıca, dünya dışı ziyaretçiler 'insana benzeyen ama boyutları çok daha büyük olan varlıklar' şeklinde tanımlamalar yer alıyor.

İnsanların uzun yıllar boyunca merak ettiği 'dünya dışı varlıklar' tartışması, intette dolaşıma giren bazı belgeler nedeniyle yeniden alevlendi.

FBI'dan sızdırıldığı öne sürülen, uçan daireler ve çok boyutlu varlıklardan bahseden belgeler, UFOloglar tarafından 'Memorandum 6751' olarak adlandırıldı. Belgeler, 1947'den bu yana, dünya dışı ve ışın kullanan daireler ve diğer tanımlanamayan nesnelerle ilgili tartışmaları içeriyor.

Belgelerden birinde, 'Uçan dairelerle ilgili her an çok ciddi bir gelişme yaşanabilir. Bunlardan birine saldırılırsa, saldıran uçak kesinlikle imha edilebilir.' ifadeleri kullanılırken, bu durumun halk arasında paniğe neden olabileceği belirtiliyor.

'İNSANA BENZİYORLAR AMA ÇOK DAHA BÜYÜKLER'

Cisimlerin yapımının, insan zanaatine benzemediğinin vurgulandığı raporun anonim yazarı, uçan dairelerin işleyiş şeklini şöyle anlatıyor:

Dairelerden bir kısmı mürettebat taşıyor, diğerleri uzaktan kontrol ediliyor. Görevleri barışçıl, ancak kesinlikle insan silahlarıyla başa çıkabilecek kapasiteye sahipler.

Raporda ayrıca, dünya dışı ziyaretçiler 'insana benzeyen ama boyutları çok daha büyük olan varlıklar' şeklinde tanımlamalar yer alıyor. Herhangi bir saldırıyı kolayca püskürtebilecek bir tür ışın enerji veya ışın kullanan dairelerle seyahat ettiklerini iddia ediyor.

Nesnelerin anlaşılmazlığına işaret edilen raporda, varlıkların eterikten (rapora göre sözde yuvaları) istedikleri zaman geri döndükleri ve bu yüzden iz bırakmadan kayboldukları ileri sürülüyor.

Sızdırılan raporlar, Philadelphia Pennsylvania şehrinden kalkan bir yolcu uçağının, bir UFO veya ABD gizli filosu olarak kabul edilen parlak gümüş bir nesneyi görüntülemesinden sonra gündeme oturdu.

Ayrıca, bazı komplo teorisyenleri görüntüleri, 'ABD gizli casus uçağının gerçekten var olduğunun gerçek bir kanıtı' şeklinde yorumlayarak, ABD ordusuna ait olduğu iddia edilen "üçgen bir gemi"nin Indiana üzerinde görüldüğünü iddia etti.

(star.com.tr)

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