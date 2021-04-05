Fazıl Say'dan CHP'ye eleştiri yağmuru!

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05 Nisan 2021 Pazartesi 11:41:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 11:43:00

Fazıl Say'dan CHP'ye sert eleştiri: 100 yıl geriden geliyorsunuz

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Sözcü Gazetesi ve CHP'yi eleştiri yağmuruna tutan ünlü piyanist Fazıl Say, "Ne zaman Halk TV'de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP'liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; Korku, korku, korku... Siz kazanamazsınız kardeşim." ifadelerine yer verirken, "100 yıl geriden geliyorsunuz" dedi.

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Sözcü Gazetesi ve CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

Yayınladığı bildiride muhalefetin korkaklığına ve gericiliğine vurgu yapan Say şunları söyledi:

Ne zaman Halk Tv'de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP'liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; KORKU! Korku, korku... Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez. Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz! Siz laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak?

"100 YIL GERİDESİNİZ"

Olanın iyisi" Bu ama öyle bir konu değil.. Salgını, şu tüm hataları, Türkiye'nin durumunu; her şeyi... Siz Atatürk'ü hele hiç anlamamışsınız, anlamadığınız Atatürk'ün maalesef tahmini 100 yıl gerisindesiniz, korku yılı olarak da 100 ışık yılı gerisindesiniz, Atatürk "bugünkü sizin" çok ilerinizde, sandığınızdan da ilerisinde. Çünkü "korkmuyordu" o. Korku ışık yıllarıyla ölçülür...

"BİZİ ERİTİYORSUNUZ"

Siz korkunun çağındasınız. Ve maalesef bunu bize yansıtıyorsunuz, ve bizi eritiyorsunuz. Bize; bu ülkede, özellikle gençlere, ve kadınlara, gerçek anlamda umut vermemenizin nedenidir; bu korku. Tek tavsiyem var kardeşim; içinizde korkmayanların sayısını arttırın. Gençler cesur, kadınlar cesur, sayısını arttırın. Bırakın korkuyu. Bize cesur insanlarla gelin. Sıkışıp kalmışlığınızı atın. Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes! Güven verin.

Etiketler : Piyanist Fazıl Say Sözcü Gazetesi CHP
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