VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den Türkiye'ye övgü: Büyük, etkileyici ve diplomatik bir aktör
ABD'den misket bombası kararı: Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacağız
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu!
Fatsa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i kabul ediyor
07 Temmuz 2023 Cuma 22:19:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 22:19:00

Fatsa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 19 kişi hastaneye başvurdu.

Ankara'dan Gürcistan'ın Batum şehrine giden 46 kişilik folklor ekibinden bazıları, geri dönerken yolda rahatsızlandı.

Ekipten 19 kişi, karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Bu kişilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Müşahede altında olan 12'sinin ise tetkiklerinin devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : Ordu Ordu fatsa gıda zehirlenmesi gıda zehirlenmesi
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Senfonik konser

Senfonik konser
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX