Fatma Sevim Baltacı'ya vefa... Başkan Erdoğan kabri başında dua okudu!
Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baltacı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, merhumenin kabri başında Kuran-ı Kerim okudu.
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı merhume Fatma Sevim Baltacı İstanbul'da defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baltacı'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Başkan Erdoğan, Baltacı'nın kabri başında Kuran-ı Kerim okudu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
ZANLI TUTUKLANDI
İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.C.T'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.
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