VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih'te LGBT dayatmasına tepki yürüyüşü... "Aileme dokunma!"
KPSS'de bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Bahçeli'den Miçotakis'e: Tacizlerinizin bedelini misliyle ödetmeye geliriz
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sona erdi
Yüzde 256'lık artış... Destek 271 liraya çıkarıldı
Başkan Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaptı
Bakanlık merak edilenleri tek tek cevapladı
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı
Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor
Genç milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Yusuf Kaya, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi
İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı
Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi
Turistik trenlere yerli ve yabancı ilgisi yeni rotaları beraberinde getirecek
Bakan Bilgin EYT için tarih verdi!
"Erdoğan'ın üstünlüğünün kanıtı"
Türkiye'de ilk ve tek! Görmek için akın ettiler
Türkiye'den ''Ruble'' hamlesi! 2,5 milyar dolar içeride kalacak
Sedat Peker'e darbe! Kritik isim İstanbul'a getirildi
Bakan Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni adım!
KKTC'den ABD'nin kararına tepki: Türkiye ile birlikte gerekli tedbirleri alacağız
18 Eylül 2022 Pazar 19:14:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 19:14:00

Fatih'te LGBT dayatmasına tepki yürüyüşü... "Aileme dokunma!"

Kaynak: IHA

ABONE OL

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT dayatmasına karşı yapılacak miting için halk bir araya geldi. Buradaki konuşmanın ardından topluluk ellerindeki pankartlarla Beyazıt Meydanı'na sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT dayatmasına karşı yapılacak mitingin tanıtım videosunun 'kamu spotu' olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesi RTÜK toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. LGBT dayatmasını protesto etmek için 150 sivil toplum kuruluşuna mensup binlerce kişi 'Büyük Aile Buluşması' adlı etkinlik için Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Yapılan konuşmaların ardından binlerce kişi ellerindeki pankartlarla sessiz bir şekilde Beyazıt Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

"HAKLI TALEBİMİZİ NEFRET SÖYLEMİ DİYE ÇARPITMAYA PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Beyazıt Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, "Biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa LGBT dayatmasına karşıyız dememize rağmen bizi LGBT'lilerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gidip provoke etmeye çalıştılar. İnsanlarımız sağduyusu kara propagandalara galip geldi. Başaramadılar başaramayacaklar. Biz LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakları elinden alınacak bebekler için buradayız. Bu var oluş şiddetine dur denmeli. Tek isteğimiz insan neslinin var oluşunu tehdit eden bu propagandaya dayatmaya dur denmesi, tehlikenin farkında mıyız? Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar çizgi film üzerinden hedef alınıyor. Gençlerimizin zihinleri dizilerdeki LGBT propagandalarıyla bulandırılıyor" dedi.

"CİNSİYETİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ÇOCUK MANKENLER PODYUMLARA ÇIKARTILIYOR"

Model dünyasının cinsiyetsizlik yaptığına değinen Mican, "10 yaşında cinsiyeti değiştirilmiş çocuk mankenler podyumlara çıkartılıyor. Bu dayatmacılar bunu normal buluyor. Pişman olup tedavi olmak isteyenlerin tedavisini kabul edilemez diyorlar. Vahametin farkında mıyız? Cinsiyet değiştirip pişman olanlar video çekip seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz yandık siz yanmayın çocuklar yanmasın diye feryat ediyorlar. Kimse bu feryadı duyamıyor çünkü onlarda sansürleniyor. Doktorlar, psikologlar dayatmalara maruz kalıyor. Dışlanmakla tehdit ediliyorlar. Bu dayatmaya boyun eğmeyen bilim adamları da var çok şükür. Onlar sayesinde pek çok gencimiz bu tehditten kurtuldu. Herkesi bu dayatmadan kurtarmak zorundayız. Çünkü onlar topluma örnek olacak kişiler ve bu konuda baskı altındalar. Talebimiz toplumumuz temeli olan ailemizin, çocuklarımızın LGBT propaganda ve dayatmalarından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri almasıdır" şeklinde konuştu.

Etiketler : lgbt saraçhane tepki
‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer

‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer
Çekimleri bitirdik

Çekimleri bitirdik
Venedik hatırası

Venedik hatırası
Aile arasında Hadise sona erdi

Aile arasında Hadise sona erdi
Vapurda düğün

Vapurda düğün
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Flamenkodan türkülere

Flamenkodan türkülere
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
Ekrana ara vermek yok

Ekrana ara vermek yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes