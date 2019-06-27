Fatih'i, Yavuz'u milli savaş gemileri koruyor

Akdeniz’de yaşanan petrol ve doğalgaz geriliminde, Kıbrıs garantörlüğü ve uluslararası hukuğa dayanan haklar kapsamında geri adım atmayan Türkiye, sondaj çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Sondaj gemilerimize yönelik tehdit ve olası tacizlere karşı koruma görevini ise, TSK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren yerli ve milli savaş gemilerimiz yapıyor. Savunma sanayiinde yerli ve milli şahlanış kararlılıkla sürüyor.

ÜÇÜ ENVANTERE GİRDİ

Bu kapsamında 2004 yılında başlatılan milli gemi (MİL-GEM) projesi de hızla ilerliyor. Proje çerçevesinde Türk Donanması’na güç verecek 8 yerli savaş gemisinden 3’ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girerek hizmete başladı. Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışması yapan sondaj gemilerimiz, tamamen yerli ve milli Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvetleri tarafından korunuyor. Son teknoloji ürünü donanım ve silahlara sahip üç yerli korvet, olası tehdit ve tacizlere karşı caydırıcı güç olarak Akdeniz’de nöbet tutuyor. Yapımı süren Kınalıada korveti ise 2020 yılında denize inecek.

Türk F-16'ları 'Yavuz'u selamladı

Türkiye'nin ‘Fatih’ten sonra ikinci petrol arama gemisi olan ‘Yavuz’, Akdeniz’e ulaştı. Doğu Akdeniz’de ağırlıklı olarak görev yapacak ‘Yavuz’ bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklara, gemiye olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti. Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.

6 denizaltı inşa ediliyor

Milli denizaltı projesiyle de 6 gemi inşa edilecek. TCG Pirireis, 2021'de tamamlanacak. TCG Hızırreis ve TCG Muratreis ve TCG Aydınreis'in inşaları sürüyor. TCG Seydialireis ve TCG Selmanreis'in de yapımına başlanacak.

'TCG Anadolu' 2020'de tamamlanıyor

İstanbul Firkateyni de 2021'de donanma envanterine girecek. MİLGEM’in mega projeleri arasında yer alan İ-Sınıfı firkateyn savaş gemisinin yapımı da hızla ilerliyor. TCG Anadolu Projesi’nin ise 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Türkiye’nin ilk uçak gemisi olması açısından da büyük önem taşıyor.

Kaynak: Akşam Gazetesi