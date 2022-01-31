Fatih ve Kanuni'ye Yıldırım kalkanı
Karadeniz'de görev yürüten Fatih ve Kanuni gemilerimizi Milli Savunma Bakanlığının TGC Yıldırım'ı koruyor.
TGC Yıldırım fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Karadeniz'de görev yapan Fatih ve Kanuni gemilerine refakat ediyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda şu ifadelere de yer verildi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Karadeniz'de görev yapan sondaj ve araştırma gemilerimize refakat ve koruma görevine devam ediyor. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun."