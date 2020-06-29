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29 Haziran 2020 Pazartesi 00:37:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 00:37:00

Fatih Terim'den maç sonrası flaş açıklama

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Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Net olarak galibiyeti kaçırdık. Futbolu iyi oynamaya çalıştık ve oynadık. Bayağı da pozisyon bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iyi oynadıklarını ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Maç öncesi, şartlar ne olursa olsun Galatasaray'ın kabullenmeyen, oyunu bırakmayan, vazgeçmeyen bir takım olması gerektiğini söyledim. Galatasaray'ın bu kadar eksiğinin olduğu ortamda futbol kamuoyunun maçın Başakşehir'in lehine geçeceğini düşünmesi çok doğaldı. Hiç hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi vazgeçmektir. Maç öncesi oyuncularımın da bugün vazgeçmeyeceğini düşündüğümü söylemiştim. Maçı görünce de onları tebrik ediyorum. Önemli bir maç oynadılar. Net olarak galibiyeti kaçırdık. Futbolu iyi oynamaya çalıştık ve oynadık. Bayağı da pozisyon bulduk ama değerlendiremedik." diye konuştuk.

Futbolcularının istedikleri her şeyi yaptığını anlatan Terim, "Kazanmak isterdik. Burada 5 puan farkla ilgili bazı şeyler söyleyebilirdik. Oyuncularım sahanın içinde futbol adına her şeyi iyi yaptılar, çok koştular, çok mücadele ettiler. Ne düşündüysek uyguladılar, geriye düşmelerine rağmen bırakmadılar. Ancak olmadı. Yapacak bir şey yok. Son 5 maçı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Pandemi öncesi herkesin hafızasında kalan Galatasaray'ı gösterdikleri için mutlu olduğunu aktaran Terim, "O gün kendi kalesinden başlayıp rakip kaleye kadar oyunu kendi istediği ve planladığı şekilde oynayan bir Galatasaray bırakmıştık. Pandemiden sonra maalesef başlangıç ve ikinci maçı söylememe gerek yok. Bütün bunlara rağmen bu reaksiyon büyük takım reaksiyonudur. Onun için oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"EMİN, BÖYLE BİR MAÇTA HATASIZ OYNADI"

Tecrübeli teknik adam, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın çok iyi oynadığını söyledi.

İkinci yarının başında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Emin hakkındaki görüşlerini dile getiren Terim, "Kendi genç çocuğumuz Emin, böyle bir maçta hatasız oynadı. Bunlardan çok lazım Galatasaray'a. Türkiye'nin havadan en etkili 3 oyuncusuna karşı oynamak çok kolay değildi. Onlarla başa çıktı, çok da iyi oynadı. Çok sevinçliyim." şeklinde görüş belirtti.

LEMİNA VE LİNNES'İN SAKATLIKLARI

Fatih Terim, Mario Lemina ve Martin Linnes'in sakatlıkları hakkında bilgi verdi.

Linnes'in ciddi bir sakatlığının olmadığını anlatan Terim, "Linnes'in sakatlığı çok normal. Böyle bir tempoda uzun zamandır oynamamıştı. Sağ tarafta defansta gereğini yaptığı gibi hücumda da etkili oynadı. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Lemina, ikinci yarıya çıkarken bacağının ağrıdığını söylemişti. Devam edebildiği kadar etmek istediğini söyledi ama neredeyse hiç devam edemedi." diye konuştu.

Fatih Terim, bu sezon yaşadıkları sakatlıklarla ilgili, "Sakatlıkların çoğu darbeye bağlı. Eğer yumuşak doku zedelenmesi olursa, kendimizi analiz etmemiz gerektiğini söyleriz. Ancak birinin ayağı kırılıyor, ötekinin üzerine kaleci düşüyor. Ancak Andone, Muslera'dan daha fazla zamanda geri gelir. Ne bağ kaldı, ne kıkırdak, ne öteki, ne beriki... Bizim sakatlıklarımız böyle. Darbeye bağlı sakatlıklar. İki tane net ofsayt var ama 20 saniye oynanıyor. Kimse sakatlık istemez ama demek ki tekrardan VAR'ı tartışmaya açmak gerekir. Baya sakatımız ve eksiğimiz var. Cezalılarımız var." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin futbolcuları zorladığına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"58 gün hiçbir şey yapmadan evde oturan oyuncular, tekrardan başladığında muhakkak fizyolojik ve psikolojik olarak önemli hasarlar olacaktır. Çok kolay iş değil. Fizik olarak ideal değiller. Sıcaklar bir yandan... Hayatları boyunca oynadıkları atmosferin dışında, boşlukta bir yerde oynuyorlar. Seyirci yok. Bu insanların da duyguları var. Futbolcuların her an her şeyle karşılaşabileceği durumdayız. Sakatlık, hastalık olacaktır. Bunlar normal. Hiç alışmadıkları bir şeyle karşı karşıyalar. Tatilde olacakları zamanda futbol oynuyorlar. Antrenmanlarımızda hem onları bir yerde tutmaya hem neşeli tutmaya hem de bu işlerden bıkmamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Herkeste sakatlıklar olacaktır. Çok tatlı geçmeyeceği aşikar."

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