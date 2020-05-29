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29 Mayıs 2020 Cuma 17:36:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 18:08:00

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e açılıyor

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Fatih sondaj gemisinin yeni durağı Karadeniz için hazırlıklar tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 'Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz' açıklamasında bulundu.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in çıkacağı sefer öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

İSTANBUL'UN FETHİNİN 567. YIL DÖNÜMÜNDE YOLA ÇIKIYOR

Fatih sondaj gemisi bugün Karadeniz seferi için hareket edecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı Fatih gemisi, 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığında.

Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasında

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.

Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.

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